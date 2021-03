Wie DU vom Vermögenstransfer profitierst (Goldene Zwanziger) Gastautor: Marc Friedrich | 09.03.2021, 10:38 | 178 | 0 | 0 09.03.2021, 10:38 | 2020 ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Im gleichen Jahr habe ich in Berlin dazu einen Vortrag gehalten. 2020 ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Im gleichen Jahr habe ich in Berlin dazu einen Vortrag gehalten. Wieso der Paradigmenwechsel stattfindet, bis wann er beendet ist, wie man sich darauf vorbereitet und warum wir ein neues politisches System brauchen. Das Versagen der Politik in den letzten Monaten bestätigen diesen Vortrag nur. Diesen Artikel teilen Seite 2 ► Seite 1 von 2 ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. Lesen Sie den Bestseller von Matthias Weik und Marc Friedrich*:



* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. ANZEIGE Wertpapier

EUR/USD Gold BTC zu USD





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer