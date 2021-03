Marktidee: TecDAX

Der TecDAX befindet sich langfristig in einem intakten Aufwärtstrend. Am 16. Februar markierte er ein Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Danach ging der Kurs in den Korrekturmodus über. Der TecDAX fiel dabei in der Spitze um elf Prozent. Seit gestern gibt es allerdings neue Hoffnung für die Bullen. Der Kurs formte eine Bullish-Harami-Kerze im Tageschart.