Marc Friedrich: Sein Neustart - Versagen der politischen Elite - EU gescheitert - Schuldenbombe

2020 war für Marc Friedrich auch das Jahr für einen beruflichen Neustart - wo sieht er sich selbst dabei? "Ein Neustart ist immer inspirierend. Ich bin immer noch am Anfang und habe viele Pläne", sagt er bescheiden. Denn hinter dem Bestseller-Buchautor steckt mittlerweile ein ganzes Team von Mitarbeitern. Angesprochen auf die Coronakrise und deren Folge sagt er kritisch: "Wir sind immer noch ganz am Anfang. Wir sehen ja das Versagen an oberster Stelle. Es ist ein Desaster. Wir haben Inkompetenz in unserer politischen Elite. Wir haben den politischen Crash. Und mit der Wahl von Frau von der Leyen hat die EU bewiesen, dass sie nichts anderes als eine Fassaden-Demokratie ist." Zudem komme das enorme Schuldenproblem, das durch Notenbanken und Staaten seit Jahren verursacht werde. Sachwerte sind für Marc Friedrich für die Vermögenssicherung oberstes Gebot.