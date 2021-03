DAX erneut auf Rekordlevel am EZB-Tag, Was passiert bei Hugo Boss, Kali + Salz, GameStop und AMC?

Im heutigen Marktgespräch blicken wir mit Daniel von der LS-Exchange auf die DAX-Rekordserie im Vorfeld der EZB-Sitzung. Seit 5 Jahren stehen die Zinsen auf historisch niedrigem Level, gegen das Anleihenkaufprogramm gibt es schon Klagen und die US-Anleihen sind auf einem brisanten Niveau.

Wie ordnet man dies gesamtheitlich ein? Weiterhin blicken wir auf die Zahlen von Hugo Boss und Kali + Salz. Beide Unternehmen hatten sich jüngst gut entwickelt. Hugo Boss geht den Weg der Onlinevermarktung seiner Produkte sehr erfolgreich und Kali + Salz strukturiert sich aktuell ebenfalls leicht um.

Mehr Bewegung fanden Trader jedoch bei der GameStop vor. Der Aktienkurs zog in den letzten beiden Tagen wieder massiv an. Was steckte dahinter? Wir stellen Vermutungen an.

Bei AMC zeigt sich ebenfalls weiteres Interesse im Chartbild. Hier gabes zumindest handfeste Geschäftszahlen. Diese präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle gern.

