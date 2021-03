Gesundheits-Sektor in der Corona-Krise: So haben sich die Aktien an der Börse geschlagen

Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass sich das Corona-Virus mit voller Wucht rund um den Globus ausgebreitet hat. Seitdem ist - mit den immer neuen Lockdowns - nichts mehr so wie es war. Und immer wieder geht der bange Blick auf den aktuellen Stand der Impfungen, auf mögliche Liefer-Engpässe der Hersteller oder auch etwaige Nebenwirkungen. Fragen von Börsenmoderator Andreas Franik an Oliver Kämmerer, Manager des nova Steady HealthCare-Fonds.

