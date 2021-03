DAX leichter einen Tag nach der EZB-Sitzung, Fragen an Astrazeneca, Jubel bei Johnson&Johnson, BMW

Im heutigen Marktgespräch blicken wir auf den DAX am Morgen, der vorbörslich in der Range des Vortages notiert. Die 14.520 dürften hier spannend werden. Am gestrigen EZB-Tag hat sich der Markt noch einmal weiter noch oben entwickelt. Was hat die …