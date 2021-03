DAX dampft Richtung 15.000: Immer neue Rekorde bei Aktien - Bodenbildung beim Goldpreis

Die Börsen bleiben auf Rekordkurs. Der #Dax​ bleibt zum Wochenstart über der Marke von 14.000 Punkten, der #DowJones​ steht über 31.000 Zählern. Was sind die positiven Treiber für Investoren? Wo kommt die Phantasie her? Und was ist mit #Gold​? Antworten von Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei GLOGGER & PARTNER.

