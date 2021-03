"Ewig wird diese einfache negative Korrelation zwischen Renditen der Staatsanleihen und dem Goldpreis nicht bestehen bleiben", sagt Markus Bußler. Zwar fielen die Inflationsdaten mit einem Plus von 1,7 Prozent im Februar noch moderat aus, doch sie dürften in den Folgemonaten deutlich anziehen.

Zahlreiche Silberproduzenten hatten in den vergangenen Tagen ihre Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Durch die Bank waren diese erfreulich. Fortuna Silver lieferte die Finanzzahlen am Mittwoch nach Börsenschluss und lag leicht über den Analystenschätzungen. Die Aktie konnte gestern deutlich zulegen. Auch Pan American Silver lieferte bereits vorher Zahlen. Der Konzern ist mittlerweile schuldenfrei und es gibt zumindest erste zaghafte Hoffnungen rund um die Escobal-Mine in Guatemala. Gestern nach Börsenschluss meldete Wheaton Precious Metals seine Zahlen. Die Zahlen lagen marginal untern den Analystenschätzungen. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel auch leicht (rund ein Prozent) nach. "Das ist allerdings nichts, was die Investmentthese bei Wheaton Precious Metals durcheinanderwirbelt", sagt Markus Bußler. Zudem geht es auch noch im die Meldung, dass Newmont den Gold- und Kupferexplorer GT Gold übernehmen will. Ein erster Wink mit dem Zaunpfahl, dass die Übernahmetätigkeit Fahrt aufnehmen könnte.