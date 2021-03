Schwacher DAX im Mittagsupdate, NVidia kann sich gut erholen, Commerzbank liegt im Plan und Plus

Im Fokus steht zunächst die Commerzbank. Sparanstrengungen fruchten und auch wenn Analysten den aktuellen Kurs als fair bewerten und alle Kursziele erfüllt scheinen, stiegt die Aktie weiter an.

Der DAX schafft am letzten Handelstag der Woche bisher keine neuen Rekorde. Aktuell notiert er leicht im Minus, was nach dem jüngsten Anstieg jedoch kein Grund zur Sorge ist. Wir schauen auf die Entwicklung dieser Woche und aktuelle Aktien-Kandidaten.

Ask 9,21

Ask 9,21

Ask 10,35

Ask 10,35

Bis 2024 sollen 10.000 Mitarbeiter und fast die Hälfte der Filialen in Deutschland abgebaut werden. Diesem Ziel nähert sich Bank bereits an. In einigen Gebieten gibt es keinen Service mehr vor Ort, die Digitalisierung ist angekommen.

Zweiter Wert ist NVidia. Ähnlich wie bei Tesla kam der Technologiewert in den letzten Wochen unter Druck, kann sich charttechnisch nun aber wieder stabilisieren. Wie sieht das Gesamtbild aus und welche charttechnischen Signale lassen sich hier ablesen?

Bleiben Sie umfassend informiert aus erster Hand von der LS Exchange und TRADERS´ media GmbH.

#DAX #NVidia #Commerzbank #Tesla #Boerse #Aktien