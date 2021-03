Nachhaltigkeit und ESG-Qualifikationen für FinanzberaterInnen: IASE Deutschland e.V. stellt sich vor

#Nachhaltigkeit​ und #ESG​-Investing spielen eine immer wichtigere Rolle in der Finanzbranche. Es geht dabei nicht mehr um die Frage, OB, sondern WIE diese Themen in den Beratungsprozess integriert werden. Hierzu gibt es jetzt ein neues Weiterbildungs-Angebot. Fragen dazu - am Ufer der Berliner Spree - von Börsenmoderator Andreas Franik an die beiden Vorstände des IASE Deutschland e.V. Thomas Abel und Sven Putfarken.

