Geldanlage 2021: So umgehen Sie Kostenfallen beim Fonds-Kauf // Cashback für Provisionen und Agios

Investieren an der Börse! Für den Anfänger sind #Fonds dabei meistens die beste Möglichkeit, die spannenden Entwicklungen an den Kapitalmärkten kennenzulernen. Doch wo kauft man Fonds am besten: beim Anbieter direkt, an der #Börse oder bei einem Fonds-Discounter? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik André Ravenstein, Gründer & Geschäftsführer der Rentablo GmbH.

