DAX blickt zum Rekordhoch, Bitcoin war bereits dort, Erleichterung bei XIAOMI und FED-Event voraus

Im heutigen Marktgespräch zur Wocheneröffnung blicken wir auf den vorbörslichen DAX. Nach der Rekordwoche, die vor allem an der Wall Street Einzug hielt, kann sich der DAX weiter über 14.500 Punkten und damit in Sichtweite der Allzeithochs halten.

Was treibt den Markt an und was ist in dieser Woche noch zu erwarten? Dabei spielen wir auf die FED-Sitzung an und das Stimulus-Paket der US-Regierung.