Aktienmarkt floriert dank konjunktureller Beschleunigung trotz Lockdown-Maßnahmen

Die hohe Verschuldung sei das Handikap der freien Geldpolitik, so Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Was können demnach Anleger von Jerome Powell bei der FED-Sitzung am Mittwoch erwarten? Sowie die Frage: Was die Aktienmärkte aus dieser Situation und welche Termine sowie Konjunkturdaten sind diese Woche wichtig, dass erklärt Halver i n diesem Interview.