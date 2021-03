Jürgen Schmitt über das aktuelle Börsengeschehen

Der Beitrag Newmont, Barrick, Kinross, Varta, Zalando, VW: Hier spielt die Musik! erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Während sich die pandemische Lage in unserem Land nach wie vor angesichts eklatanter politischer Fehler nicht wirklich zum Positiven wendet, geht es immerhin an den Aktienmärkten wieder freundlicher zu. Auch der Technologiesektor ist nun wieder drauf und dran, aus der kurzfristigen Korrektur nach oben auszubrechen. Und dann sind auch wieder die Rekordniveaus in Reichweite. Aufbruchsstimmung herrscht aktuell aber auch bei unseren Goldminen-Favoriten, obwohl der Goldpreis selbst noch nicht wirklich einen Ansatz raus aus der Korrektur wagt. Ist das nachhaltig? Hierzulande gab es erstklassige Zahlen von Zalando und auch von Volkswagen, die zudem mit Neuigkeiten in Sachen Elektromobilität aufwarteten. Das gilt auch für Varta! Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

