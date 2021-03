Warren Buffett hat sein Portfolio umgeschichtet, setzt neuerdings wieder auf einen Ölkonzern und stößt Bankaktien ab. Was den Berkshire-Boss antreibt und was Anleger daraus lernen können, erklärt w:o TV.

Kaum ein Portfolio wird von Anlegern weltweit so genau verfolgt wie das von Star-Investor Warren Buffett. Die Käufe und Verkäufe des Altmeisters können so eine ganz eigene Dynamik an den Märkten auslösen.

Für wallstreet:online TV analysiert Peter Thilo Hasler, Analyst und Gründer von Sphene Capital, die neuesten Buffett-Invesments. Das Video gibt es auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV zu sehen.

Video: Fabian Dittmann, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion