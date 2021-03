DAX fast regungsloser zum Mittagsupdate vor der FED-Sitzung, Leoni mit Zukunftsprognose, Volkswagen

Zum Mittag zeigt sich der DAX nahezu unverändert. Vor der FED-Sitzung am Abend sind wenig Impulse am Markt zu sichten. Vor allem die Gewinner der Vortage sind weiterhin gefragt. Eine Volkswagen führt den DAX an, gefolgt von BMW und Continental.

Recht nah an diesem Thema ist auch Leoni - die Aktie des Tages. Sie profitiert von einem verbesserten Ausblick aus der Konzernzentrale. Nach einem operativen Verlust soll dieser nach Corona nun wieder in einen Gewinn gewandelt werden. Der Umsatzrückgang könnte aufgefangen werden, mit der Konzentration auf wichtige Geschäftsbereiche. Andere Segmente stehen zum Verkauf und wurden teilweise bereits ausgegliedert.