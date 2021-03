„Die Leute schauen nicht auf den inneren Wert“, so der erfahrene Top-Analyst Uwe Lang, der in seiner langen Karriere oft auf die richtigen Aktien-Pferde setzte. Drei Aktien, die sich Uwe Lang jetzt ins Depot holt:

„Ich weiß, dass das für viele ganz langweilig ist“, meint der Börsenpfarrer und berichtet im Video mit wallstreet:online TV-Anchorman Martin Kerscher, dass sich einer seiner Kunden darüber beschwert habe, dass er so vorsichtig vorgehe.

Aber Lang hält dagegen: Der krisenerprobte Börsen-Experte weist auf die Vorteile seiner Dividenden-Strategie hin. So fahre er eine mehr als auskömmliche Rendite ein und wäre in Zeiten von riskanten, oft überbewerteten Börsen-Blasen „sicherer“ unterwegs als so mancher, der der Herde hinterherlaufe.



Sehen Sie hier das ganze meinungsstarke Interview mit dem sturmerprobten Langzeitstrategen Uwe Lang auf wallstreet:online TV: Der Börsenpfarrer bürstet gegen den Strich!



Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstrreet:online Zentralredaktion

