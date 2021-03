Nicole Straub, Jürgen Schmitt, und Mick Knauff über das Börsengeschehen

Der Beitrag VW, Schaeffler, eToro, SPAC, Nike, Alteryx, Amazon: Unser 3er-Zoom am Freitag erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Wie immer freitags hat unsere Nicole viele Fragen gesammelt, um diese mit Mick und Jürgen zu besprechen. Unter anderem geht es dabei heute um Volkswagen und die Frage, worin sich die Stammaktien und Vorzugsaktien bei dem Autobauer unterscheiden. Spannend ist sicherlich auch das Thema SPAC. Darüber will ja jetzt auch das FinTech-Unternehmen eToro an die Börse gehen. Mit Spannung erwartet wurden die Zahlen von Nike. Doch diese wurden vom Markt nicht wirklich gut aufgenommen. Auf Talfahrt ist weiterhin die Aktie von Alteryx. Was ist hier zu tun? Darüber hinaus geht es natürlich noch um die Ausgangslage an den Märkten und den heutigen Hexensabbat. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

