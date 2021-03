Rohstoff-Talk mit Michael Blumenroth: Warum Gold steigt und Platin und Palladium nachgefragt sind

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Aktienmärkte sind weltweit auf Rekordniveau und auch Gold konnte nach einer Schwächephase zuletzt wieder zulegen. Warum? "Zwei Gründe: Je höher die Aktienmärkte sind, wächst bei vielen Anlegern und Investoren die Furcht, dass sie heiß laufen könnten. Wir wissen ja, wie sowas enden kann und da hätte Gold einen Versicherungscharakter. Und dann hatten wir kürzlich eine Fed-Sitzung. Die Notenbank plant nicht vor 2024 die Zinsen zu erhöhen. Also noch gut drei Jahre Nullzinsen. Diese Botschaft hat den Goldanhängern sehr gefallen", sagt Michael Blumenroth im Rohstoff-Talk. Ist Gold jetzt interessant? "Wer mittel- und langfristig denkt, kann darüber nachdenken in Gold zu investieren. ETFs sind da ein gutes Mittel." Welche Rohstoffe sind sonst im Fokus? "Platin und Palladium sind stark ins Jahr gestartet. Da gibt es eine starke Nachfrage der Industrie", so der Experte der Deutschen Bank bei Manuel Koch im Interview an der Frankfurter Börse.