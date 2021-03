In den USA erleben die als SPACs bekannten "Börsenhüllen" seit dem vergangenen Jahr einen Boom. Nun ist der Trend auch in Asien angekommen. Investoren finden hier noch spannendene und hochkarätige Übernahmeziele.

Auch Börsen-Promis wie Peter Thiel sind mit SPACs in Asien unterwegs. Denn im Vergleich zu den USA ist die Auswahl an spannenden Start-ups, die an die Börse wollen, noch sehr groß. Die jungen Unternehmen locke das Versprechen, im Schnelldurchlauf an die New Yorker Börse zu kommen.

Die Taxi-App Grab ist derzeit der heißeste SPAC-Kandidat aus Asien. Bis zu 40 Milliarden US-Dollar soll der Börsengang über die in New York gelistete Altimeter Growth Corp. in die Kassen spülen. Es wäre der größte SPAC-IPO aller Zeiten.

Welche weiteren asiatischen Start-ups es an die Börse zieht, erfahren Sie im Interview mit Mathias Peer auf dem YouTube Kanal von wallstreet:online TV.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion