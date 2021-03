DAX streift Verluste ab, Volkswagen, Daimler und Volvo leiden unter dem Chipmangel, Vonovia stärker

Zur Eröffnung der Wall Street kann sich der DAX wieder aus dem Minus arbeiten und sogar das Vortageshoch erreichen. Damit ist eine Bandbreite von 150 Punkten ab dem Tagestief, welches kurz nach Handelsstart eingestellt wurde, erzielt worden.

Die Aktien aus dem Automobilsektor gehören heute jedoch zu den Verlierern am Markt. Eine Volkswagen steht neben der Daimler-Aktie und Continental am Ende des DAX-Rankings. Grund dafür ist die Gewinnwarnung des schwedischen Transportmaschinenbauers Volvo. Die Produktion musste am Montagabend nach einem Zulieferproblem aus der Chipsparte unterbrochen werden.