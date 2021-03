In der vorangegangenen Handelswoche zeigten Smartbroker-Kunden erneut ihren Appetit auf Risiko. Aber auch ein brandaktueller IPO konnte überzeugen: Vantage Tower schnellte direkt in die Top 5 der meistgehandelten Aktien.

US-Notenbankchef Jerome Powell setzte in der vergangenen Handelswoche einen wichtigen Impuls für die Märkte: Denn die FED lieferte genau das, was sich Aktionäre wünschen. So wurde die Prognose für das Wirtschaftswachstum in den USA von 4,2 Prozent auf 6,5 Prozent im laufenden Jahr deutlich angehoben. Gedämpfte Inflationssorgen und die Aussicht, dass voraussichtlich nicht vor 2023 an der Zinsschraube gedreht werde, beflügelten S&P 500 und Dow Jones. Auch im DAX war ausreichend Kaufbereitschaft vorhanden. Auf welche Werte haben sich die Smartbroker-Kunden also konzentriert? Hier die Top 5-Aktien vom 15. bis 19. März 2021.

In der vergangenen Woche sorgte der Wasserstoff-Konzern für Verunsicherung: Wie das Unternehmen angab, müssen die Jahresabschlüsse für 2018, 2019 und 2020 aufgrund von Fehlern in der Rechnungslegung nachträglich korrigiert werden. Obwohl hierdurch keine Auswirkungen auf Gewinn, Umsatz und Auftragslage zu erwarten seien, kam es Mitte der vergangenen Woche zu Abverkäufen. Die am deutschen Aktienmarkt notierten Papiere fielen zwischenzeitlich um etwa 20 Prozent. Wasserstoff gilt vielen Anlegen dennoch weiterhin als Hoffnungsträger. Der US-Brennstoffzellen-Hersteller konnte demzufolge in den vergangenen zwölf Monaten eine eindrucksvolle Kurssteigerung vorweisen.

Top 2: Volkswagen (WNK: 766403)

Der Autosektor hat sich wieder gut erholt und der DAX konnte von den Zyklikern profitieren. Eine regelrechte Rallye verzeichnete etwa die Volkswagen-Aktie, bei den Smartbroker-Kunden auf Platz zwei der meistgehandelten Werte. Noch stärker als bei den im DAX notierten Vorzugsaktien war der Anstieg bei den Stammaktien: Die mit Stimmrechten ausgestatteten Papiere kosteten nach einem Plus von 15,83 Prozent zum Handelsende am Mittwoch vergangener Woche 308,80 Euro. Ob dahinter nur das vermehrte Interesse von Privatanlegern steckt oder eine geplatzte Wette für den Kursanstieg verantwortlich ist, bleibt mysteriös. Fest steht, dass die Pläne des Konzerns im Bereich Elektromobilität weiterhin Börsen-Fantasien wecken dürften.

Top 3: RWE (WKN: 703712)

Ebenfalls auf die Zukunft setzt der Energieriese RWE. Bis Ende 2022 will der Konzern sein Portfolio an Windkraft- und Solaranlagen von über neun Gigawatt (GW) auf mehr als 13 GW ausweiten, der Kohleausstieg schreitet währenddessen weiter voran. Aufgrund des guten operativen Geschäfts und der Kapitalerhöhung hat sich nach Angaben des Unternehmens die Finanzlage 2020 weiter verbessert, sodass die Dividende mit 90 Cent je Aktie für 2021 sogar etwas höher ausfallen soll.

Top 4: Vantage Towers (WKN: A3H3LL)

Vantage Towers ging am 18. März 2021 an die Börse, seitdem ist die Aktie handelbar. Mit insgesamt 2,3 Milliarden Euro, die der Mutterkonzern Vodafone durch den Börsengang eingesammelt hatte, ist dies der größte IPO des Jahres. Der in Düsseldorf ansässige Sendemast-Betreiber unterhält 82.000 Funkmasten in Europa. Obwohl der erste Kurs mit 24,80 Euro nur leicht über dem Ausgabepreis lag, war das Interesse bei den Smartbroker-Kunden groß: Der Wert schnellte vergangene Woche auf den vierten Platz der meistgehandelten Aktien.

Top 5: GameStop (WKN: A0HGDX)

Vor einigen Wochen quasi aus dem Nichts aufgetaucht, ebbt das spekulative Interesse an dem Spielehändler einfach nicht ab: Auch beim Smartbroker wird der Wert weiterhin rege gehandelt. Wer hier mitmacht, muss allerdings hohe Volatilitäten in Kauf nehmen. Wie auch immer man den Hype für sich bewerten möchte: Der Stoff ist so spannend, dass Netflix Medienberichten zufolge bereits an einer Verfilmung arbeiten soll.

Autorin: KS, Redaktion FondsDiscount.de