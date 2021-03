Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Staatsversagen und Politikversagen - ein Land am scheitern (der Oster-LOCKDOWN!) Wieder aus der Not und Inkompetenz heraus geboren hat unsere Regierung keine andere Lösung als den Lockdown nicht nur zu verlängern sondern sogar zu verschärfen. Es wird wieder einmal mehr nur reagiert statt konstruktiv zu gestalten. Diese Regierung hat keinerlei Vision, Mut oder Strategie. Statt uns Perspektiven und Lösungen vorzustellen ist sie am ständigen lavieren um , um ihre eigenen Inkompetenz zu kaschieren.