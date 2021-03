Ruhiger DAX-Handel, Konsolidierung in der Autobranche, US-Wirtschaftsdaten, News bei GameStop

Zum Mittag notiert der DAX weiterhin unter 14.600 Punkten. Damit hat er sich seit dem Handelsstart am Morgen wenig bewegt. Ein ruhiger Handelsstart an der Wall Street ist nach den Wirtschaftsdaten ebenfalls abzusehen. Dort wurden gerade die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. In diesem Video sehen Sie die Daten direkt von Andreas Bernstein präsentiert.

Neben fallenden Automobilaktien wie Daimler und Volkswagen steht heute auch wieder die GameStop im Fokus. Rund 12 Prozent leichter zu den US-Schlusskursen gerechnet und ebenfalls in Euro schwächer präsentieren sich die Aktien heute. Hintergrund ist eine anstehende Kapitalerhöhung. Weitere Aktien sollen ausgegeben und die Umstrukturierung finanziert werden.