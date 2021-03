Aktien im April 2021: Die größte Gefahr sind steigende Zinsen - und was ist mit Inflation?

Die Renditen an den Anleihenmärkten steigen, vor allem in den USA. Und so manche #Aktien reagieren darauf zunehmend verschnupft, z.B. an der #Nasdaq. Daneben haben wir gerade einen vergleichsweisen ruhigen #Hexensabbat – also den dreifachen Verfall - im März erlebt. Was bedeutet das alles für die kommenden Börsenwochen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Thomas Hupp Spezialist für Saisonalität am Aktienmarkt.

