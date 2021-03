Ex-Google-Chef warnt US-Kongress vor China

Der ehemalige Google-CEO und jetzige Vorsitzende der National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) Eric Schmidt hat die Abgeordneten der Vereinigten Staaten dazu aufgerufen, die Finanzierung der Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz aufzustocken. Im Interview mit Fareed Zakaria von CNN warnt Schmidt davor, dass China ansonsten zum Marktführer in Sachen künstlicher Intelligenz avancieren könnte. Mit Blick auf die nationale Sicherheit und Privatsphäre wäre dies äußerst beunruhigend und könne sogar einen nationalen Notstand auslösen, so Schmidt weiter. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #ericschmidt #google #ki #ai #china #saschaolivermartin