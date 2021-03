"Die Fondsmanager von Goldfonds sind nicht allzu glücklich über diese Strategie und drängen mehr und mehr darauf, das Kapital anders einzusetzen", sagt Markus Bußler. Bei einigen scheint ein Umdenken stattzufinden. Die Übernahmetätigkeit hat zuletzt etwas Fahrt aufgenommen.

Die Meldung der Woche - wenngleich keine gute Meldung - kommt aus Ghana. Der australische Goldproduzent Resolute Mining wollte seine Bibiani Gold Mine in Ghana eigentlich an den chinesischen Konzern Chifeng Jilong Gold Mining für 105 Millionen Dollar verkaufen. Doch plötzlich hat die Regierung bekannt gegeben, dass Resolute die Lizenz für das Projekt entzogen wird. Die Aktie stürzte daraufhin ab. "Das seltsame ist, dass Ghana eigentlich nicht für solche Aktionen bekannt ist", sagt Markus Bußler. Das sorgte natürlich wieder für Verunsicherung bei den meisten in Afrika tätigen Produzenten. So wurde beispielsweise gleich die Aktie von Perseus Mining mit in die Tiefe gerissen, schließlich betreibt der Konzern in Ghana die Edikan-Mine.