Nur 30 Punkte vor dem Rekordhoch: DAX am Mittag stark, Druck aus China auf Nike, Adidas und H&M

Bis auf 30 Punkte kam der DAX an sein Allzeithoch heran und notierte im Hoch bei 14.776 Punkten. Damit könnte die Woche noch mit Rekorden enden. Das Sentiment zeigt weiter nach oben und lässt sich kaum von den Meldungen aus dem Suezkanal belasten.

Im Detail geht es um Baumwolle aus der Region Xinjiang, wo mögliche Zwangsarbeit auch für andere westliche Marken wie den US-Sportartikelhersteller Nike, New Balance vorgeworfen wird. Damit geraten die deutschen Hersteller Adidas und Puma ebenso in den Strudel dieser Kampagne.

In der Region sind rund eine Million Menschen in Lagern interniert. Parallel werden 85 Prozent der chinesischen Baumwolle dort angebaut, was etwa 20 Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Nun überprüfen die genannten Unternehmen ihre Lieferketten und leiten weitere Maßnahmen ein.

