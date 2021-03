Deutsche Aktien 2021: "Ohne schnelle Impfungen wird es deutliche Rückschläge an der Börse geben"

Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass sich das Corona-Virus auch in Deutschland mit voller Wucht ausgebreitet hat. Seitdem ist - mit den immer neuen Lockdowns - nichts mehr so wie es war. Die Börsen reagierten zunächst mit einem Crash auf die neue Lage, ehe sie zu einer fulminanten Rally ansetzten. Ein Jahr Corona-Pandemie – und was jetzt? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Portfoliomanager Lutz Wockel von der Warburg Invest AG.

