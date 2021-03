Small & Mid Caps: Atemberaubende Sektor-Rotation binnen Tagen - Chance oder Risiko für Anleger?

Breit streuen ist Anlegerregel Nummer 1. Und selbstverständlich gehören in ein gut diversifiziertes Portfolio auch Small und Mid Caps mit hinein. Welchen Stellenwert sollten Nebenwerte in einem breit diversifizierten Portfolio im Jahre 2021 haben? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Portfoliomanager Nils Peter Gehrmann von Warburg Invest.

