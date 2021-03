Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ronnie Stöferle: Viele werden ihre erste Wirtschaftskrise erleben (Gold, Silber Bitcoin, Uran) In diesem fulminanten Rundumschlag besprechen wir die aktuelle Situation und geben einen Ausblick zu Aktien, Minen, Gold, Silber, Uran und Bitcoin. Dieses Video ist der Abschluss der Serie „Investieren in der Pandemie“. Schaut euch alle Folgen an und fangt an klug zu investieren! Nie war es wichtiger sich diversifiziert aufzustellen.