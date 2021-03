Mindestens 369 Containerschiffe und Tanker hatten sich eine Woche lang in dem Nadelöhr gestaut. Die Auflösung des Staus und die Folgen der Blockade könnten noch Monate nachwirken.

Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd schätzt, dass sich der Stau in der 193 Kilometer langen Wasserstraße in den nächsten vier Tagen auflösen wird. Anschließend werde es jedoch weitere Engpässe in den Zielhäfen geben, wenn dort eine große Anzahl an Schiffen gleichzeit einläuft.

Unter anderem die deutsche Autoindustrie ist mit ihrer "just in time" Fertigung sehr anfällig für Lieferverzögerungen. wallstreet:online TV berichtet. Mehr dazu auf unserem YouTube-Kanal.

Video: Fabian Dittmann, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion