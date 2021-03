Weitere DAX-Rekorde in Sicht, Nasdaq hinkt hinterher, Zykliker wie McDonalds und Coca Cola gefragt

Der DAX schaffte zum Wochenauftakt einen weiteren Rekord und kann diesen Trend in der heutigen Vorbörse bestätigen. Damit nähern wir uns der 15.000er-Marke an. Hält das Momentum bis Ostern so an?

Darüber spricht Andreas Bernstein mit Daniel Saurenz in diesem Video. Neben der Rekordfahrt im DAX und beim Dow Jones wird die Schwäche im Nasdaq interpretiert. Warum laufen die Technologieaktien nicht mit?