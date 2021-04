Inside MarketsX: "DAX vielleicht bei 20.000 dieses Jahr - Höchststände noch lange nicht erreicht"

Der Dax hat in der Woche vor Ostern die nächste Schallmauer von 15.000 Punkten übersprungen - kann das noch weitergehen? Was treibt den Index? "Der Anlage-Notstand, viel billiges Geld, niedrige Zinsen, Inflation, Alternativlosigkeit. Wir werden vielleicht auch noch 20.000 Punkte dieses Jahr sehen. Die Höchststände sind noch lange nicht erreicht", sagt Marc Friedrich bei Inside MarketsX. Wie sollten Anleger jetzt vorgehen? "Vorsichtig! Ich würde weitere Standbeine implementieren als Gegengewicht, um kein Klumpenrisiko zu haben. Also nicht nur Aktien, sondern auch Edelmetalle, Sachwerte, Bitcoin usw." Manuel Koch schaut zudem wieder auf zwei Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: Deutsche Börse und Gold. Mehr Infos auf https://www.trading-house.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/