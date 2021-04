Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hedgefonds verzockt 15 MILLIARDEN Dollar an einem Tag - droht ein Finanzbeben? Der Hedgefonds Archegos Capital ist pleite und hat wohl 15 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt. Die Großbanken UBS, Credit Suisse und Nomura müssen Milliarden Verluste verbuchen. Wie konnte es soweit kommen? Wer steckt hinter dem Hedgefonds? Wo waren die Aufsichtsbehörden? Was bedeutet die Pleite für die Banken und für die Aktienmärkte? Und was haben CFDs damit zu tun und worauf musst du achten?