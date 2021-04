Andreas Glogger im XXL-Interview: Deutschland immer träger - mehr Mut & Handlungsfähigkeit gefordert

Es ist ein wahrer Überbietungs-Wettbewerb, den sich die großen Notenbanken dieser Welt in den vergangenen Jahren geliefert haben. Die Rettungsaktionen von FED, EZB und Bank of Japan in der Corona-Krise übertreffen alles je Dagewesene – alle drucken Geld ohne Ende. Und dies alles mit dem Ziel, die Zinsen für die Staatsschulden niedrig und das Finanzsystem flüssig zu halten. Nach Meinung vieler Börsianer war das schon immer ein ziemlich waghalsiges Experiment – doch nunmehr könnte es wirklich in Harakiri und in wahren Verschuldungs-Orgien ausarten. Wie ist die aktuelle Lage an den Finanzmärkten einzuschätzen? Stehen wir vor einem Schuldenkollaps? Bleiben Aktien erste Wahl? Und reicht das Veränderungstempo in Deutschland aus, um mit der Wirtschaftslokomotive Asien mithalten zu können? Antworten von Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei GLOGGER & PARTNER - im XXL-Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.