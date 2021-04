In der Ostervorwoche ging es noch aufwärts für Plug Power, die meistgehandelte Aktie bei unserem Smartbroker. Jetzt sieht es nach einem Dämpfer aus. Liegt es an dem Fondsprojekt mit Baker Hughes und Chart Industries?

Der Kurs der Plug Power-Aktie ist in der vergangenen Woche nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Optimisten gehen davon aus, dass das jetzt eine gute Gelegenheit sei, um günstig einzusteigen.



Am Markt wird spekuliert, dass der Kursrückgang etwas mit der Unternehmensnews zu tun haben könnte, dass Plug Power zusammen mit den Firmen Baker Hughes und Chart Industries einen Fonds aufsetzen wolle. Demnach will Plug Power 160 Millionen Euro in den Fonds namens FiveT Hydrogen Fund investieren. Mit dem Geld sollen Wasserstoff-Infrastruktur-Projekte vorangetrieben werden.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

