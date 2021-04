Biden setzt noch eins drauf, aber wer soll das bezahlen?

Erst vor wenigen Wochen haben die USA ein Rekord-Konjunkturprogramm über 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet. Nun plant US-Präsident Biden schon das nächste – weitere 2 Billionen US-Dollar sollen noch einmal für den American Jobs Plan hinzukommen. Ein Programm zur Instandsetzung der teilweise maroden Infrastruktur mit Hilfe dessen man sich 19 Millionen zusätzliche Jobs verspricht. Und angeblich soll in den kommenden Wochen auch noch ein weiteres Paket mit Unterstützungszahlungen im Gesundheitssektor dazukommen. Da stellt sich doch die Frage, wie solche Summen finanziert werden können und was das für die Finanzmärkte bedeutet. Erfahren Sie mehr in der aktuellen Sendung von ideasTV.

