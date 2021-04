China-Aktien Comeback der China-Böller: Beginnt jetzt die Aufholjagd? – Rasantes Rekordwachstum könnte Kurse treiben

Derzeit schlappe Kurse in China, aber Rekord-Wirtschaftsleistung im letzten Quartal. „Kontraintuitiv“, kommentiert Mathias Peer, wallstreet:online TV-Korrespondent in Bangkok. – Einstiegskurse in China?