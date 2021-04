Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier der Lufthansa. Die Stimmung bei den europäischen Airlines ist nicht gut. Das liegt zum einen an Problemen durch die Corona-Pandemie. Aber bald könnten die Fluggesellschaften in Europa auch noch stärkere Konkurrenz bekommen. Bei den Verkäufen steht CureVac auf dem 5. Platz. Das Bundesforschungsministerium investiert in den Jahren 2020 und 2021 nach eigenen Angaben fast 1,6 Milliarden Euro in die Forschung zu Covid-19. Davon gehen rund 627 Millionen Euro an die Impfstoff-Hersteller BioNTech in Mainz und CureVac in Tübingen.