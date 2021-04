Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Netflix. Der Streaming-Anbieter lag zwar beim Umsatz und Gewinn in Q1 über den Erwartungen, enttäuschte allerdings beim Nutzerwachstum. Bei den Verkäufen steht die Aktie von Nel auf dem 5. Platz. Der Wochenstart im Wasserstoff-Sektor war wie das allgemeine Marktumfeld schwach. Die Aktie von Nel hat am Dienstag die schmale Range nach unten verlassen und fiel bis an die nächste Unterstützung. Wichtig ist jetzt, dass die Unterstützung am GD200 bei 23,23 NOK nicht nachhaltig unterschritten wird. Falls der Kurs weiter fällt, droht eine Verbilligung bis 21,10 NOK.