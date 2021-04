Branchenexperten und Autotester überschlagen sich mit Lob für den Mercedes EQS, die neue Elektro-S-Klasse. Mehrere Investmentbanken heben das Kursziel für die Daimler-Aktie an. Tesla bekommt offenbar echte Konkurrenz.

Könnte der Mercedes EQS daher eine ernsthafte Konkurrenz für das Tesla Model S werden? Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sagte dazu im Gespräch mit wallstreet:online: „Ja, in der 2. Generation kann der EQS die Benchmark bei Elektro-Luxuslimousinen sein, jetzt ist er es bei 'traditionellen' Eigenschaften wie Komfort oder Sicherheit. Was dem EQS noch fehlt, ist eine zentrale Software und die Kommunikationsfähigkeiten eines Tesla.”

E-Auto-Tester und Youtuber Christopher Karatsonyi von Car Maniac konnte ein Prototyp des EQS bereits ausgiebig testen. Sein Fazit: „Die Elektro S-Klasse PULVERISIERT die Konkurrenz GNADENLOS“. Selbst im Winter komme der EQS bei einer Autobahngeschwindigkeit von 150 km/h deutlich über 400 Kilometer weit. Nach einem kurzen Ladestopp von 31 Minuten könne man weitere 380 Kilometer ohne Laden fahren. Im Sommer seien sogar noch deutlich höhere Reichweiten möglich. In Sachen Effizienz und Komfort sei der EQS „das State of the Art Elektroauto“.

Die Deutsche Bank nannte das Elektro-Luxusauto von Mercedes nun ebenfalls einen „Tesla Fighter“ und „Game Changer“, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Das Auto setzt Maßstäbe mit Technik, Design und Qualität”, schriebe Autoanalyst Tim Rokossa.

Mehrere Investmentbanken haben unterdessen ihr Kursziel für die Daimler-Aktie erhöht. HSBC, RBC und UBS hoben das Kursziel auf bis zu 90 Euro an. Die britische Großbank Barclays hob das Kursziel für die Daimler-Aktie sogar auf 100 Euro an. Zum Kauf raten ebenfalls die Deutsche Bank, Goldman Sachs, die DZ Bank und JP Morgan Chase.

Die Daimler-Aktie gewann innerhalb eines Jahres rund 164 Prozent hinzu. Allein in den letzten sechs Monaten stieg sie um rund 54 Prozent. Aktuell kostet ein Anteilsschein im XETRA-Handel 73,57 Euro (Stand: 22.04.2021, 15:20 Uhr):

Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion; Video: Fabian Dittmann