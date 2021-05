Kaum ein Konzern profitiert so direkt von der Pandemie wie der Labor-Profi Synlab. Am Freitag fand das Synlab-Börsendebüt statt. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? wallstreet:online hat mit Analysten dazu gesprochen.

Europas größte Laborkette Synlab hat am Freitag ein eher verhaltenes Börsendebüt hingelegt: Der erste Kurs entsprach dem Ausgabepreis von 18 Euro. Am Freitagnachmittag kletterte das Papier dann zeitweise auf 20 Euro, gab dann aber wieder etwas nach und beendete den ersten Handelstag an der Frankfurter Börse bei 19,73 Euro.

Schon die Zeichnungsphase war holprig verlaufen: Die Synlab-Aktie wurde zwischen 18 und 23 Euro angeboten. Anleger waren aber nur bereit das Papier am unteren Ende der Preisspanne zu kaufen, weswegen die den Börsengang betreuenden Banken Goldman Sachs und JP Morgen den Emissionspreis auf 18 Euro pro Aktie festlegten.