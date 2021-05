Startschuss im Rechtsstreit Epic Games gegen Apple: Bekommt der Spieleentwickler seinen eigenen App-Store auf dem iPhone?

Apple verdient an den Spielen von Epic Games in seinem App Store kräftig mit. Vor Gericht will die Spielefirma nun ihren eigenen Store auf dem iPhone erwirken. Zugeständnisse könnten Nachahmer auf den Plan rufen.