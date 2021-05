Trendfolger Michael Proffe sagte schon am 07. Januar voraus, dass die Aktie von United Rentals in diesem Jahr in die Höhe schießen würde. Wie von dem Trendfolger angekündigt, ist es dann auch eingetroffen. Welche die Perspektiven die Aktien von Home Depot und United Rentals aus der Sicht von Proffe noch haben, erfahren Sie in der folgenden Sendung.