Stehen wir vor einer KURSEXPLOSION? (Gold, Silber, Minen) Wir stehen vor dem Rohstoff Superzyklus. Während die Schuldenstände in immer neue Höhen schnellen und die Notenbanken unlimitiert Gelddrucken ist es wichtiger denn je als Wertspeicher für seine Kaufkraft und sein Geld in limitierte Werte zu investieren. Immer wieder werde ich gefragt in welche Minenaktien soll man investieren. Heute gebe ich Antwort und nenne meine Kursziele für Gold und Silber für dieses Jahr und für die nächsten Jahre.