Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von TUI. Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 hat TUI sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Freitagvormittag sollen die ersten Maschinen mit Urlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen. TUI hatte in dem wichtigen Zielland mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen. Zuletzt besserte sich die Situation aber auch in Griechenland spürbar. Der Griechenland-Start ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für ein starkes Sommer-Geschäft, da laut Umfragen gerade die dortigen Inseln bei den Kunden hoch im Kurs stehen.

Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Nach einem misslungenen Erholungsversuch am Donnerstag geht am letzten Handelstag dieser Woche der Abverkauf bei der Nel-Aktie weiter. Nach der enttäuschenden Zahlenvorlage fiel die Wasserstoffaktie auf 1,69 Euro und stand damit am tiefsten Punkt seit sechs Monaten. Bisherige Stabilisierungsversuche scheiterten, weshalb Anleger mit einem Kursverfall bis an die Support-Zone bei 1,49 Euro rechnen müssen.