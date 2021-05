Marktidee: Deutsche Telekom

Bei der Deutschen Telekom brodelt derzeit die Gerüchteküche. Angeblich will die Telekom ihren Anteil an der Tochter T-Mobile US aufstocken. Die Aktie der Telekom geriet daraufhin gestern unter Druck. Allerdings hatte sich das Papier zuletzt stark entwickelt. Aus technischer Sicht ist das mittelfristige Bild bullish. Kurzfristig könnte es aber zu einer Konsolidierung kommen. Im Fokus steht vor allem eine wichtige Marke.