Fitness für das Depot - Peloton macht's möglich

Es ist noch keine zwei Jahre her, seit Peloton den Sprung auf's Börsenparkett gewagt hat. Von September 2019 bis Januar 2021 gab es nur eine Richtung für die Aktie des US-Herstellers für Heimsportgeräte - und zwar nach oben. Seither hat sich das charttechnische Bild jedoch deutlich eingetrübt. Wie geht es weiter? Setzt der Titel zum nächsten Sprint an oder geht Peloton die Puste aus? David Hartmann von der Bank Vontobel weiß, wie sich Anleger hier am besten positionieren sollten, um ihr Depot in Schwung zu bringen.