Richtig investieren so profitieren Sie auch von erhöhter Volatilität

Die Möglichkeiten sich am Derivate-Markt in allen erdenklichen Marktphasen gewinnbringend zu positionieren, sind vielfältig. Auch für Seitwärtsmärkte gibt es entsprechende Produkte - wie zum Beispiel auf den VDAX. Dieser misst die aktuelle Volatilität, die am Markt herrscht und somit die entsprechende Stimmungslage an der Börse. In der aktuellen Ausgabe der "Anlageidee" erklärt Anouch Wilhelms, Director, Equity Derivatives, Public Distribution von der Société Générale, welche Auswirkungen Volatilität auf Zertifikate hat und welche Produkte für besonders wechselhafte Marktphasen geeignet sind.